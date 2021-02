Vandspild på laveste niveau

drikkevand til vores kunder i dag - og samtidig tager hensyn til, at der skal være rent vand nok til de fremtidige generationer. Det lave vandspild viser, at vi er på rette spor, siger han i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at det nu er lykkedes Forsyning Helsingør at nå så lavt et vandspild er en kombination af flere indsatser over en længere årrække.