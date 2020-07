Porten ind til Værftet var omdrejningspunktet for mange helsingoraneres liv.

Vandrende fortælling om værftsarbejderen Poul

lle onsdage og fredag i juli kan man komme på en alternativ byvandring i Helsingør sammen med historiefortælleren André Andersen. En banjos tur fra værft til værtshus, er temaet, og deltagerne inviteres med på en tur igennem Helsingør sammen med værftsarbejderen Poul. I går besøgte han alle værtshusene, og i dag har han bryllupsdag. Og et sted på ruten har han forlagt bryllupsgaven til sin kone, så nu må han vandre dødsruten igen.

André fortæller den fiktive fortælling om Poul og krydrer den med fortællinger værtshusene og de knejper, som engang var i byen. Går du med, kan du opleve et billede af Helsingør, som byen tog sig ud under værftstiden, krydret med fortællinger fra de store sejlskibes tid et par hundrede år før.