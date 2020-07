Hammermøllen med nyt stråtag. Bemærk, at der er tale om et byggeri uden tagrende. Det har skabt særlige udfordringer. Foto: Pressefoto

Vandmølle fra 1765 er blevet nænsomt renoveret

Efter at være lukket et par måneder som følge af Coronapandemien, er det nu muligt igen at besøge den gamle Hammermølle fra 1765 i Hellebæk ved udkanten af Teglstrup Hegn. Medens publikum var udelukket fra at frekventere møllens café og det lille museum og udstilling, har Hellebæk - Aalsgaard Egnshistoriske Forening, som administrerer Hammermøllen, haft travlt med at istandsætte bygningen både indvendig og udvendig. Udvendigt ser man straks, at der er kommet nyt stråtag, hvilket pynter overordentligt. Man bemærker, at tagfladen er stor, og at regnvand i store mængder derfor kan volde problemer omkring bygningen, da der ikke er tagrender på den fredede bygning. Løsningen har været at etablere et større dræn omkring Hammermøllen, som kan bortlede vandet, der et par gange ved styrtregn har fundet vej ind i cafeen, køkkenet og smedjen. Der er desuden kommet nye isolerede jernvinduer i taget, og de to skorstene er istandsat og kalkede.

