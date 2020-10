Værktøj stjålet fra varevogn

Klokken 05.46 onsdag blev det anmeldt, at der fra en varebil, som holdt parkeret på Carsten Hauchs Vej var blevet stjålet værktøj for et større beløb. Ukendte gerningsmænd skaffede sig afgang til bilen ved at bore låsen op på døren ind til varerummet, oplyser Nordsjællands Politi.