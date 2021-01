Bilen hold parkeret her på Bjarkesvej.

Værktøj stjålet fra varebil

Fra en varebil, der holdt på Bjarkesvej, er der klokken 04.56 torsdag morgen stjålet værktøj. Tyven har knust en rude i bilens bagdør for at skaffe sig adgang. Et vidne så en sølvgrå stationcar eller varebil køre fra stedet.