Til maj vil værftshallerne igen blive fyldt op med madelskende besøgende. Foto: Allan Nørregaard

Værftets Madmarked genåbner med ny bod: Se hvilken her

Den 6. maj bliver der afholdt en stor genåbningsfest, når Værftets Madmarked for første gang i næsten et halvt år slår dørene op igen. Det bliver med mange gengangere blandt stadeholderne, men også nye ansigter er kommet til.

Helsingør - 16. april 2021 kl. 05:23 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Som så meget andet i Danmark, blev Værftets Madmarked beordret lukket i starten af december. Håbet var oprindeligt, at madmarkedet igen kunne åbne den 8. januar, men her i midten af april er status fortsat, at madmarkedet er lukket. Det bliver der dog inden længe lavet om på.

- Vi åbner igen den 6. maj, hvor vi afholder et brag af en genåbningsfest, hvor vi også fejrer, at vi to dage forinden, den 4. maj, har fire års fødselsdag. Det bliver en åbningsweekend, hvor vi endelig kan være sociale igen, og derfor hylder og fejrer vi fællesskabet. Der vil blive arrangeret forskellige aktiviteter, ligesom der vil være god mad og drikke, siger direktør for Værftets Madmarked, Gry Brix.

Mange gengangere Når dørene igen åbner til værftshallerne den 6. maj, vil der være rigtig mange gengangere blandt madmarkedets boder. Faktisk, vil alle de boder, som vi kender fra sidste år, også være at finde på Værftets Madmarked, når de åbner igen.

- Vi har ikke tabt nogle stadeholdere under corona. I marts sidste år kiggede vi hinanden i øjnene i bestyrelsen og blev enige om, at vi kun er hvad vi er, fordi vi har vores madboder. Vi har derfor tilbudt sparring og hjælp til alle stadeholderne i den her svære tid, og det har betydet, at vi ikke har tabt en eneste stadeholder, og det kommer vi heller ikke til, siger Gry Brix.

Gammelt bekendtskab Det er dog ikke kun gengangere, som man vil kunne møde den 6. maj. Selvom Værftets Madmarked har valgt at begrænse antallet af nye stadeholdere, kommer der trods alt en enkelt ny til. En stadeholder, der faktisk er en gammel kending.

- Jakobsens Pita har valgt at blive faste stadeholdere. Hvis man var med som gæst på madmarkedet til åbningsweekenden i 2018, kan man måske huske dem, hvor de stod i en stor, sort foodtruck, fortæller Gry Brix.

Direktør i Hillerød Siden Værftets Madmarked sidst slog dørene op, er der også sket ændringer på de indre linjer. Madmarkedets direktør, Gry Brix, er også blevet direktør for Hillerød Madmarked, men det betyder ikke, at man som gæst på Værftets Madmarked kommer til at mærke det.

- Det kommer ikke til at betyde noget rent praktisk. Jeg er et par dage om ugen i Hillerød, hvor der er ansat en daglig leder, som jeg træner op, men resten af tiden er jeg på Værftet. Hverken medarbejdere, gæster eller bestyrelse kommer til at mærke, at jeg er to steder nu. Der kommer til at være en masse synergi, hvor de ting, der sker i Helsingør, kan blive implementeret i Hillerød og omvendt. Det er som at have et barn og så få et til. Det er ikke dobbelt så hårdt, fortæller Gry Brix.

På Værftets Madmarked kan man blandt andet finde Arabi-Food, Pandekage Hytten og Suki Ramen.