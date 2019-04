Værested blev reddet - men derefter holdt enigheden op

Årsagen var nemlig, at der i første omgang efter et møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget var lagt op til, at et flertal bestående af i alle tilfælde K og S var klar til at lukke værestedet Klubben på Svingelport i sin nuværende form som led i det meget omtalte hastebesparelser, der skal afhjælpe, at budgettet for i år allerede i januar viste sig langt fra at holde. Således var det nemlig ifølge forvaltningen udsigt til et kommunalt merforbrug på mellem 60 og 69 millioner kroner. Det gav igen ifølge administrationen et behov for at finde 35 til 44 millioner kroner i varige besparelser i 2019.