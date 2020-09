Vær med til at skabe jubilæums-installation

Kulturværftet fejrer 10 år med lysinstallation - og borgernes egne billeder skal med

Lørdag den 10. oktober 2020 fylder Kulturværftet 10 år. I årene, der er gået, har besøgende i alle aldre lagt vejen forbi, og kulturoplevelser inden for de fleste genrer er løbet af stablen på havnefronten i Helsingør. Det har været 10 år med kulturoplevelser for borgene og skabt i fællesskab sammen med borgerne. Derfor vil Kulturværftet og Helsingør Kommune gerne fejre denne første runde fødselsdag og inviterer nu borgerne til at dele deres minder og på den måde være med til at fortælle den store historie om de 10 år, der er gået.