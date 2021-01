Else Ovesen på næsten 102 år, der bor på Falkenberg Plejehjem i Ålsgårde, var den første, der fik vaccinen i Helsingør Kommune. På fredag skal yderligere 90 borgere have den. Foto: Helsingør Kommune

Vacciner er til overs: Kommunen får pop up-vaccinecenter

900 vacciner, der er kommet i overskud, betyder, at Helsingør Kommune får lov at afprøve et lokalt vaccinecenter.

Helsingør - 13. januar 2021 kl. 13:30 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Vaccinerne er kommet til Danmark, og beboerne på plejehjemmene i Helsingør Kommune er allerede blevet vaccineret. Næste gruppe, der skal vaccineres, er de hjemmeboende borgere, der er over 65 år og er visiteret til praktisk hjælp samt personlig pleje.

Hvem betaler? Transporten til og fra vaccinecentrene har dog skabt debat i Helsingør Kommune den sidste uges tid. Det tætteste vaccinecenter er i Hillerød, og hvis det er fyldt op, kan borgerne risikere at blive henvist til et vaccinecenter, der ligger endnu længere væk, eksempelvis et i Ishøj. Diskussionen har i høj grad handlet om, hvem der skal stå for udgifterne, når kommunens svageste borgere skal transporteres til et vaccinecenter.

Den diskussion endte ud i, at et enigt byråd besluttede, at kommunen betaler transportudgifterne for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er på trods af, at man endnu ikke har overblik over den samlede udgift.

Lokal vaccineklinik Helsingør Kommune har dog fået en håndsrækning, da de i samarbejde med Region Hovedstaden har fået mulighed for at vaccinere lokalt i en såkaldt pop-op klinik. Det sker på fredag klokken 10-15, hvor 90 borgere, der hører til gruppen af hjemmeboende 65+ årige, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, får mulighed for at blive vaccineret lokalt. Hvor pop-op klinikken bliver placeret er endnu ikke besluttet, men de relevante borgere vil inden længe blive kontaktet af kommunen med yderligere information. Muligheden for at vaccinere lokalt glæder naturligvis borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

- Vores medarbejdere skal løbe stærkt for at få det hele – selve klinikken, transport til og fra og dialog med borgerne osv. - klar til fredag. Men de er klar på opgaven, for det er selvfølgelig meget glædeligt at vi nu kan hjælpe nogle af de mest sårbare borgere, der har sværest ved at komme til vaccination i Hillerød, hurtigt til et lokalt vaccinetilbud. Vi håber meget, at det her også kan være med til at inspirere til, hvordan vi fremover kan få borgere vaccineret lokalt i Helsingør Kommune. Det ville være rigtig godt, siger hun.

Høj smitte gav hjælp En af årsagerne til, at pop-op klinikken kommer til Helsingør Kommune er, at Region Hovedstaden har 900 vacciner i overskud, og de bliver nu fordelt til de kommuner, der har højeste smittetal. Det bliver gjort med henblik på at prøve lokale vaccinationssteder af. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Helsingør Kommune har fået 225 nye smittede i løbet af de seneste 7 døgn. Det giver et incidenstal på 359,7 og er det 8. højeste tal blandt landets kommuner.

