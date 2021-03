Inden længe forvandles Snekkersten Hallen til et sted, hvor kommunens borgere vaccineres, fremfor nu, hvor det er stedet. hvor der dyrkes sport. Foto: Allan Nørregaard

Vaccinationscenter på vej: Den her dato kan du vaccineres lokalt

Senest fra den 12. april vil det være muligt at blive vaccineret i Snekkersten Hallen. Hele 2.500 borgere vil blive vaccineret på førstedagen.

Helsingør - 30. marts 2021 kl. 14:59 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune og borgmester, Benedikte Kiær (K), har i månedsvis forsøgt at skaffe et lokalt vaccinationscenter til kommunens borgere. Det er langt om længe lykkedes, da Region Hovedstaden har valgt at etablere et vaccinationscenter i Snekkersten Hallen, som senest står klar den 12. april, hvor 2.500 borgere vil blive vaccineret.

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi nu har indgået en aftale med Region Hovedstaden om at lave vaccinationscenter i Snekkersten. Jeg ved, at det betyder meget for borgerne, at der fremover vil være væsentlig kortere afstand til vaccinationscentret, siger Benedikte Kiær.

Få vaccine hurtigst muligt Etableringen sker efter, at regionen i sidste uge udtalte, at der vil komme 2-3 nye mindre vaccine-steder, da der igennem længere tid har været massivt pres på Hillerød Vaccinationscenter. Et vaccinationscenter, som størstedelen af Helsingør Kommunes borgere førhen er blevet sendt til. Grundet det massive pres i Hillerød har Region Hovedstaden dog vurderet, at der ikke er plads og kapacitet nok i Hillerød til at dække den nordlige del af regionen, hvorfor centret i Snekkersten nu bliver en realitet. Har man fået invitation til en vaccine i eksempelvis Hillerød, anbefaler Benedikte Kiær dog, at man beholder den, på trods af den længere afstand.

- Tag den tid og det sted, som I er blevet inviteret til. Få den vaccine så hurtigt som muligt, siger Benedikte Kiær.

Trygt og lokalt vaccinecenter Tidligere har kommunen med stor succes etableret testcenter i Helsingør Hallen, men denne gang er det altså Snekkersten Hallen, der skal ligge rammen for regionens coronaindsats. Det er der dog nogle simple årsager til.

- Det er et sted, som man kender, som borger i Helsingør. Særligt dem, der bruger det dagligt, i hvert fald under normale tilstande, som eksempelvis idrætsforeninger. Det er muligt at parkere bilen og det er nemt at komme ind og ud. Derudover er hallen meget tilgængelig fra Kongevejen, og man kan forestille sig, at borgere fra Hørsholm og Gribskov også vælger at få vaccine her, og så er det nemmere, end at skulle igennem byen, som man skulle, hvis det lå i Helsingør Hallen, siger Benedikte Kiær.

Åbner snarest muligt Region Hovedstaden og Helsingør Kommune ønsker at åbne vaccinationscentret hurtigst muligt, og derfor kan det sagtens ske, at centret åbner inden den 12. april.

- Vi gør alt hvad vi kan for at rykke rundt på tingene, så de kan komme i gang så hurtigt som muligt. Centret åbner senest den 12. april. Der er ting der skal flyttes, så man kan vaccineres i små aflukkede båse, men håndværkerne er i gang med at rykke ind, så hallen bliver et godt vaccinationssted. Beslutningen om at åbne centret i Snekkersten faldt i går, og i dag er der håndværkere, der gør hallen klar. Det må siges at være effektivt arbejde, siger Benedikte Kiær.

Snekkersten Hallen bruges på nuværende tidspunkt til genoptræningshold, hjemmepleje og diverse foreningsaktiviteter, ligesom Café Cabas huserer i cafeteriet. Der undersøges på nuværende tidspunkt om Cabas kan levere mad til vaccinepersonalet, ligesom det fortsat bliver muligt for sportsudøvere udenfor at komme ind til caféen uden at skulle igennem hallen.

