Vaccination mod Covid-19 rykkes en uge frem

Det skulle først have været den 11. januar, men i weekenden fik Helsingør Kommune meddelelse om, at vaccinationen af plejehjemsbeboerne mod Covid-19 er blevet fremrykket, så de kan påbegyndes allerede på onsdag den 6. januar.

En række kommuner i blandt andet hovedstaden har fået mulighed for at fremrykke vaccinationerne, og det glæder borgmester Benedikte Kiær, K, at Helsingør er en af dem, der kan »tyvstarte«.