Se billedserie Der har tidligere været fuld gang i Vandlaboratoriet, når Øresundsakvariet har inviteret til begivenheder. Foto: Tina Andersen, Øresundsakvariet

Våde aktiviteter på Øresundsakvariet i efterårsferien

Øresundsakvariet inviterer til en masse sjove og spændende arrangementer i løbet af efterårsferien, hvor man blandt andet kan tage på tunsafari i Øresund.

Helsingør - 10. oktober 2020 kl. 06:59 Kontakt redaktionen

Øresundsakvariet byder på en masse krablende udendørs aktiviteter i efterårsferien. Vær med til at fodre dyrene i det store Vandlaboratorium, fang strandkrabber på havnen og tag på tunsafari på Øresund i akvariets store gummibåd. Indenfor i varmen kan man opleve de mange nye dyr, som dyrepasserne har indfanget i løbet af efteråret.

Fodring af fiskene i Vandlaboratoriet Hver time i hele efterårsferien kan du med en af akvariets guider være med at fodre fiskene i Vandlaboratoriet nede ved havnepromenaden på Helsingørs Nordhavn. Hele sommeren har dyrepasserne indfanget en masse dyr til bassinet, så det myldrer af liv.

Krabbefisketure på havnen Øresundsakvariet gentager succesen med at fange strandkrabber nede på havnefronten. To gange om dagen, klokken 11.30 og 14.30, kan man følge med guiden ned til havnen. Guiden kender de gode steder hvor krabberne står i kø for at blive fanget, og bagefter skal man sætte fangsten ud i Vandlaboratoriet. Hvis man ikke har fået nok af at fange krabber, kan man fortsætte fangsten i Vandlaboratoriet.

Fiskeri med rejehove ved Kronborgstranden Om onsdagen den 14. oktober kan man klokken 10.30 og 12.30 deltage i jagten på det lave vands liv i Kronborgbugten. For at deltage i dette gratis arrangement, skal man sende en mail til akvariet på oresundsakvariet@bio.ku.dk, med angivelse af personer man ønsker at deltage med. Der er kun plads til 20 personer per tur og det er først til mølle. Man skal møde foran Øresundsakvariets indgang og derefter får man udleveret et sæt waders (både til børn og voksne) og sammen med guiden går man sammen ned til Kronborgstranden og fisker i det lave vand med rejehove på sandbunden samt med små fiskenet på stenkanterne langs bugten. Sammen med guiden studeres fangsten, som tages med op i Vandlaboratoriet.

Alle disse aktiviteter, foruden rejehovsfiskeriet den 14. oktober som er gratis, er dækket af entrébilletten til Øresundsakvariet, og det hele starter lørdag den 10. oktober og slutter søndag den 18. oktober. Akvariet har åbent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00 i hele efterårsferien og der er grundet Coronasituationen kun plads til 49 besøgende af gangen. Hvis der er ventetid er det muligt at fordrive tiden med at fange krabber i Vandlaboratoriet.

Tunsafari og med alt hvad dertil hører Hvis man hverken nåede at komme på marsvin, havfugle- eller tunsafari her i efteråret, så er der godt nyt. Øresundsakvariet sejler ud i efterårsferien igen, og håber på nærkontakt med både tun, marsvin, sæler og havfugle. Akvariet afholder 2 tunsafarier per dag tirsdag, torsdag og lørdag samt én havfuglesafari om søndagen den 11. i efterårsferien. Tilmelding og betaling sker via Øresundsakvariets hjemmeside.

For fuldt program og mere information om de forskellige aktiviteter, se Øresundsakvariets hjemmeside www.oresundsakvariet.ku.dk.