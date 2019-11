Se billedserie Et eksempel på en kommende bolig. Illustration: Tretårnet ApS.

Uventet stor interesse for nyt bofællesskab

Helsingør - 16. november 2019 kl. 06:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 100 har allerede skrevet sig op til nyt bofællesskabsprojekt, der skal opføres i Helsingør Hospitals gamle højhus. Det tidligere Helsingør Hospital er i fuld gang med at blive omdannet til et stort, bæredygtigt bofællesskab. Og interessen for det projekt er overvældende, selvom der er lidt over to år til, at de første beboere flytter ind. Over 100 personer i alle aldre har nu skrevet sig op til en bolig i bofællesskabet. Muligheden for at være med til at præge byggeriet og projektet fra start lokker mange folk til.

Gamle hospitalsgange, operationsstuer og hospitalskøkken i det tidligere Helsingør Hospital forvandles lige nu til topmoderne lejeboliger omgivet af både yogastudie, tagterrasse, cykelkælder og restaurant. Faciliteterne skal deles af alle husets kommende beboere, hvor ambitionen er at skabe en slags moderne landsby på højkant med fællesskabet i fokus.

Åbenbart et attraktivt scenarie for mange borgere. Antallet af folk på ventelisten til de cirka 150 boliger i det forhenværende hospital for længst har overgået projektgruppens forventninger:

- På nuværende tidspunkt havde vi regnet med at have omkring 50 interesserede beboere. Men pt. har lidt over 100 skrevet sig op, og vi bliver ved med at få nye henvendelser. Det er ret overvældende, siger projektleder Kristin Arendt fra ejendomsselskabet Tretårnet, som også er navnet på det nye bofællesskab på tværs af generationer.

Venteliste er lig med indflydelse

Hospitalet er netop nu ved at blive tømt for inventar, inden selve etableringen af lejligheder og nye fællesarealer går i gang.

Men allerede nu inddrages kommende beboere i skabelsen af lejligheder og fællesområder, og det er nøglen til at forstå den store interesse for projektet allerede nu, to år før de første beboere rent faktisk flytter ind.

- Det er en speciel mulighed for at være med til at præge byggeriet allerede tidligt i processen, og den mulighed har folk taget rigtig godt imod. Det unikke er, at man også selv kan få indflydelse på alt det udenom boligerne, det vil sige fællesområder, og hvordan de skal se ud, og hvad de skal indeholde, forklarer Kristin Arendt i en pressemeddelelse.

Det næste beboermøde finder sted 18. november klokken 19 til 21 på Toldkammeret Helsingør, hvor alle interesserede kan deltage og skrive sig op til de forskellige lejligheds-typer. Her kommer Tretårnet både til at have studieboliger, familieboliger, bofællesskaber og et friplejehjem.

Beboerinddragelse er afgørende Hun fortæller, at projektet allerede nu har udviklet sig på baggrund af de ønsker, projektgruppen har fået på det første borgermøde tilbage i september. Der er skruet en smule ned for antallet af planlagte lejligheder for at gøre plads til flere fællesområder, som er meget efterspurgt.

Netop beboerinddragelsen samt den brede beboersammensætning er med til at gøre Tretårnet helt unikt, også ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Det siger Jakob Højbjerre, som er projektleder indenfor bæredygtighed hos den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE og ekstern konsulent på Tretårnet-projektet.

- Netop de to parametre giver projektet en høj grad af det, vi kalder social bæredygtighed. Og det er ret enestående. Når du inddrager beboerne, skaber du netop de ideelle rammer for at fremme trivsel og tryghed blandt beboerne. Samtidig bliver du mere sikker på, at de faciliteter, der bygges, rent faktisk bliver brugt, siger Jakob Højbjerre.