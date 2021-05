Ussel tricktyv narrede 92-årig

Kvinden anmeldte onsdag klokken 13.05, at hun omkring klokken 10.30 havde været udsat for tricktyveri. En udenlandsk mand havde ved Oasen på Fredensvej spurgt om vej og fremvist et kort. Da manden var gået, opdagede kvinden, at hendes pung var blevet stjålet, og det var lykkedes manden at hæve et beløb fra hendes konto, inden hun nåede at spærre sit hævekort.