Usædvanlig orgelkoncert

Bachs triosonater regnes for noget af det mest komplicerede, der er skrevet for orgel, og de to unge organister spiller begge én af hans sonater. Mendelssohn var meget inspireret af Bach, og man siger, at han »genopdagede« Bach og begyndte at opføre hans musik i en tid, hvor den ikke havde været spillet længe. Det er derfor ikke mærkeligt, at Mendelssohn skriver seks sonater for orgel, ligesom Bach har skrevet seks sonater for orgel. Mendelssohns sonater er dog af en helt anden karakter, idet Bachs sonater er skrevet som triosonater, hvilket vil sige at venstre hånd, højre hånd og pedal, har hver der ligeværdige stemme, hvorimod Mendelssohns sonater trods den store Bachs inspiration er mere romantisk inspireret.