Urolig bargæst i politikonflikt

Vagterne på Old Irish Pub på Søstræde i Helsingør måtte 01.35 natten til lørdag tilkalde politiet på grund af en gæst, der viste så truede adfærd, at vagterne ville bortvise ham. Da politiet kom til stedet for at tale med den vrede gæst, en 18-årig mand fra lokalområdet, nægtede han at oplyse sit navn til ordensmagten, og det udløste en anholdelse. Forbrydelsen var dog ikke værre, end at den 18-årige mand kort efter blev løsladt på stedet igen, da det lykkedes patruljen at tale ham til ro. Det oplyser Nordsjællands Politi.