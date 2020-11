Unikt tiltag i Helsingborg skal mindske risiko for ny epidemi

Et potentielt redskab mod fremtidige epidemier er blevet sat op i Helsingborg C. Fire sensorer skal ved hjælp af kunstig intelligens måle de rejsendes kropstemperaturer, således at kommunen kan identificere tendenser blandt befolkningen. Målingerne, der er anonyme, vil nemlig kunne give Sundhedstjenesten viden om, hvor der skal laves restriktioner for at undgå yderligere smitte. Det kunne være restriktioner, såsom at anbefale hjemmearbejde eller lukke specifikke områder.