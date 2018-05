Ungt par løb fra taxa-regningen

En taxa-chauffør blev tidligt torsdag morgen snydt for sin betaling efter en tur med to unge mennesker. Taxa-chaufføren som er en 53-årig mand fra København, havde samlet en ung mand og en ung kvinde op på gaden, hvor de bad om at blive kørt til Sydvej. Manden fortalte her, at han boede på den anden side af den blok, som indeholder opgang nummer 14, og taxa-chaufføren fulgte kvinden hen til opgangen. Men her lykkedes det for de to unge mennesker at stikke af fra regningen.

Sagen er meldt til Nordsjællands Politi, som dog ikke kan oplyse om størrelsen på det beløb, som taxa-chaufføren blev snydt for.