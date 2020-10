Redaktionsgruppen består af Anahita Sarafraz, Clara Thorngreen, Ella McKinley, Hannah Rebecca Teplin, Ida Andreasen samt Katarina Maria Vorobeva, der alle er fra Helsingør og omegn. Til den anden udgave har de desuden fået sparring og hjælp fra Emma Kirke Jeppesen, der er i praktik i Helsingør i forbindelse med hendes uddannelse på designskolen i Kolding. (Foto: JA-Kontoret)

Ungt kunstmagasin går live

Neon Magazine, der laves af unge fra Helsingør, har fået stor opmærksomhed som talerør for unge kunstnere i hele Danmark.

Helsingør - 29. oktober 2020

Før sommerferien udkom første udgave af kunstmagasinet Neon, der vil være en platform for unge kunstnere. Fredag er anden udgave på gaden, og det benytter magasinets unge skabere til at lave et live-event i Elværket, hvor man kan møde nogle af de kunstnere, der optræder på siderne.

Neon blev skabt tidligere på året af en gruppe unge fra Helsingør og omegn, der med støtte fra JA-Kontoret har produceret magasinet. Siden den første udgivelse er interessen vokset.

- Vi har fået en meget større platform, når vi nu udgiver den anden udgave. Vi har over 500 følgere på Instagram, og folk er begyndt at vide, hvad Neon er. Det giver os så meget mere gejst, at vi har fået så mange positive reaktioner. Alle synes, at det er noget, der har manglet, siger 17-årige Hannah Rebecca Teplin, der sidder med i redaktionsgruppen på seks unge.

Opbakningen kan også ses på interessen for magasinets open call, hvor unge kunstnere fra hele Danmark har sendt over 100 værker ind til den nye udgave. 17 kunstnere er valgt ud, og nogle af dem kan man møde ved release-eventet, der finder sted i musikhuset Elværket i Helsingør kl. 19.30 fredag aften.

Her bliver der budt på både digtoplæsning, billedkunst og musik, og det hele bliver livestreamet, hvis man ikke skulle få en adgangsbillet. Dem er der nemlig kun få af for at gøre arrangementet corona-sikkert. Man kan få mere info om både billetter og livestreaming på JA-Kontorets Facebook-side.

Magasinet findes både i en trykt udgave og en digital. Sidstnævnte kan findes her: issuu.com/jakontoret

Du kan få mere at vide om kunstmagasinet Neon på Instagram: @neonmag3000

