Artsy Bar i Toldkammeret har samlet mere end 100 unge omkring kreative workshops og live musik. Nu skal det udvikles til urban kunst i byrummet.Foto: Presse

Unges bylivs-laboratorium får støtte

Artsy Urban skal vise de unges urbane kunst i byrummet.

Helsingør - 07. januar 2021 kl. 05:55 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

En af de ansøgninger, der får andel i de 1,7 millioner kroner, som Helsingør Kommune har afsat til Byrumsmidler i indeværende år, er projektet Artsy Urban, som modtager 180.000 kroner.

Forslaget Artsy Urban udgår fra billedskolens arbejde og erfaring med kreative unge, som ønsker at udvikle nye mødesteder og relationer for unge.

Tre projekter Artsy Urban er tre events/udstillinger/installationer som både kan være en-dags events eller længerevarende installationer-udstillinger i byrummet. Der tale om midlertidige interaktive aktiviteter og objekter, som kan defineres som et unge-bylivslaboratorium, for unges ønsker til fremtidens byrum i Helsingør.

- Midlertidige byrum styrker fællesskabet, og corona krisens sammen-på-afstand har sat lys på unges behov og lyst til at søge fællesskabet i de urbane rum, hedder det i ansøgningen til byrumsmidlerne.

Artsy Urban ønsker at gøre det ukompliceret og konkret for unge at indgå i debatten om fremtidens byudvikling. Artsy Urban udspringer af Billedskolens erfaringer med udvikling af sted-specifik urban kunst med 1. 2. og 3. g (skoleår 2019/20) på Helsingør Gymnasium, hvor unge selv definerer relationer til byrum og bygninger.

100 unge i kreative fællesskaber

Om baggrunden for forslaget hedder det:

- Fællesskabende kreative og kunstneriske rum for unge, er ikke veldefineret i Helsingør bortset fra områder for frilufts-og sportsaktiviteter.

- Behovet for at have og skabe fællesskaber, er af stor betydning for unges identitetsdannelse og følelse af tilhør. Corona krisen viste tydeligt behovet for at retænke urbane rum, hvor relationer og nye perspektiver på samvær kan udforskes. Billedskolens intention er med kreative og kunstneriske metoder, at aktivere unge i konkret byrumsudvikling.

- Skabende praksis i relation til sociale mødesteder for unge, har givet genklang blandt de unge i Helsingør med Artsy Bar i Billedskolens store værksted i Toldkammeret.

De unge bag Artsy Bar har gentagne fredage kunne samle over 100 unge omkring kreative workshops og live musik. Et gryende kunstnerisk og kreativt miljø for unge er derfor ved at finde sin form i Toldkammeret, hedder det.

