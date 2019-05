Unge pustede sig op

Nodsjællands Politi blev kort før midnat natten til søndag tilkaldt til stationsforpladsen i Helsingør. Anmelder fortalte, at han havde været udsat for vold og 23.54 Helsingør stationspladsen anmelder fortæller at han har været udsat for vold og kvælertag af svensk mand. Da en patrulje når frem, får betjentene at vide, at gruppen af unge danskere nok have opført sig lidt provokerende over for den svenske gruppe og at der havde været lidt skubberi.