Unge oplever bilulykke helt tæt på

Torsdag var 1260 8.klasse-elever fra Fredensborg og Helsingør Kommuner samlet til årets store trafikevent Trafik8. Her blev de vidner til en konstrueret bilulykke, oplevede hvordan det er at færdes i trafikken med alkohol i blodet, lærte førstehjælp, mødte et trafikoffer og meget andet. Eventet er et samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Region Hovedstaden, Rådet for Sikker Trafik, Helsingør Kommunes Brandvæsen samt Fredensborg- og Helsingør Kommuner og deres ungdomsskoler.