Se billedserie Annelene Zobbe har aldrig spillet badminton før, men på tre uger har hun rykket sig meget. Det er håbet med et nyt projekt for STU-elever, at de får mod på at dyrke idræt i fritiden. Foto: Louise Manstrup

Send til din ven. X Artiklen: Unge med særlige behov skal også have et aktivt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge med særlige behov skal også have et aktivt liv

Helsingør - 01. februar 2020 kl. 10:04 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt statsstøttet, treårigt projekt for unge STU-elever lader dem prøve kræfter med badminton og håndbold i håb om at motivere dem til foreningsidræt og sociale fællesskaber. Et nyt projekt er servet i gang. Annelene Zobbe fra den særligt tilrettelagte uddannelse (STU) Kadetten på Kronborg har snøret indendørsskoene, taget fat om ketcheren og smashet sig til at prøvetræne med Special Olympics badminton i Helsingør Badminton Klub, selvom hun aldrig før i år havde slået til en fjerbold.

Hun er mønstereksemplet på det projekt, som Klub Liv og Motion for nylig har modtaget godt 650.000 kroner til fra Kulturministeriet. Med et mundret navn hedder det 'Bliv god til aktiv fritid - unge med særlige behov i vadestedet mellem ung og voksen', og projektet går ud på at få unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder til at opdage og sætte pris på glæderne ved at bevæge sig og gøre det sammen med andre i foreningslivet.

Gennem 10-12 idrætsforløb over tre år i en række almene idrætsforeninger i Helsingør Kommune skal STU-elever motiveres til at blive en del af et forpligtende fællesskab. Foreløbig gælder det badmintonklubben, Helsingør Håndbold og Snekkersten IF Fodbold, der alle har særligt tilrettelagter idrætsaktiviteter for borgere med særlige behov. Der er skelet til tanken om Den Åbne Skole fra folkeskolereformen, så eleverne får mulighed for at afprøve forskellige motionsformer i foreningsregi som en del af den skemalagte undervisning.

- Eleverne kan her øve sig i at have et aktivt fritidsliv. Og i dette vindue væk fra skolebænken kan projektets ansatte, faglærere og trænere påvirke og motivere eleverne til at prøve kræfter med foreningers øvrige fritidstilbud, forklarer formand for Klub Liv og Motion Louise Manstrup.

Det er netop den vej Annelene Zobbe er gået ved at sige ja til yderligere badmintontræning udenfor skoletiden.

Fra ung til voksen Projektet er samtidig en måde hvorpå, man kan støtte de unge, der snart bliver voksne og står foran store forandringer og skift med uddannelse, job og egen bolig.

- Unge med psykiske vanskeligheder møder store udfordringer i forbindelse med at håndtere overgangen fra barn til voksen. Der gøres meget for at sikre, at de oplever at få den nødvendige, sammenhængende og helhedsorienterede hjælp i deres begyndede voksenliv, men fritidsliv er desværre ikke særlig højt prioriteret, selvom det er almindelig kendt, hvor stor betydning det har at være en del af et forpligtende socialt fællesskab, siger Louise Manstrup.

Klub Liv og Motion vil derfor samarbejde med kommunale aktører om at sørge for, at de unges fritidsliv og idrætsområdet bliver en fast del i visitationssamtalerne, så det også tager afsæt i deres egne behov, ønsker og ressourcer.

Udover STU-elever fra Kadetten deltager også elever fra Naturcenter Nyruphus i projektet.joachr