Unge mænd i hættetrøjer lavede hærværk

Fredag aften huserede to 18-22-årige mænd i sorte hættetrøjer på Ålsgårde Station, hvor de to ifølge en anmelder sparkede mod et skur og rev skilte ned. Et skilt blev smidt ind i en have, lød det fra anmelderen. Hærværket blev anmeldt 22.14, men politiet valgte ikke at køre ud til stationen, da man vurderede at de to hærværksmænd var væk, oplyser Nordsjællands Politi.