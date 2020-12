Unge mænd anholdt for uro og fyrværkeri

Tre unge mænd i alderen 18 - 20 år skabte klokken 00.56 natten til onsdag temmelig dårlig stemning i forbindelse med, at politiet var til stede i området omkring Rønnebær Allé og Nørrevej, hvor der blev fyret fyrværkeri af til stor gene for de omkringboende. De tre blev ikke set fyre fyrværkeri af, men da de efter gentagne gange at være blevet bedt om at forlade stedet på grund af deres opførsel i øvrigt, stadig ikke efterkom dette, blev de anholdt og sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen. De blev taget med på politigården og blev løsladt igen ved 06-tiden onsdag morgen.