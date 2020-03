Unge mænd afsløret med hash

En 18-årig mand fra Tikøb blev mandag aften klokken 19.37 sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash, som blev fundet i hans bil på Rasmus Knudsens Vej. Samme sted traf politiet en 18-årig mand fra Helsingør, som også var i besiddelse af en mindre mængde hash og blev sigtet for dette.