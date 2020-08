Unge kvinder i slagsmål: Ballade om vandpibe

En uenighed mellem fire kvinder i alderen 18 til 21 år fra Kvistgård og Helsingør og en 55-årig mand fra Helsingør medførte onsdag aften klokken 22.13 noget tumult på Lerbakkevej, oplyser Nordsjællands Politi.

De fire unge kvinder var i færd med at tænde en vandpibe, men manden troede, at de var ved at tænde et bål.

Der opstod en diskussion som udviklede til slag og skubberi mellem parterne. En patrulje kom til stedet og fik dæmpet gemytterne.