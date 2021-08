Indsatsen bliver koordineret her på Prøvestenen. Foto: Sarah Marie Winther

Unge kommer ud af hjemløsheden

Målrettet indsats blandt udsatte unge er en succes.

Helsingør - 26. august 2021 kl. 20:30 Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune har stor succes med at bekæmpe hjemløshed blandt udsatte unge. Siden april 2019 har Helsingør Kommune via projektet Helsingbo, der er støttet af Socialstyrelsens sociale investeringspulje, målrettet arbejdet for at få udsatte unge ud af hjemløshed, og dermed hjælpe dem til et bedre fodfæste i livet. Ud af 26 unge, der har været igennem indsatsen er 11 kommet videre i egen bolig, og over halvdelen er enten kommet i job eller uddannelse.

Housing First Helsingbo arbejder med udgangspunkt i Housing First metoderne CTI og ICM. En metode, der går ud på at hjælper den unge til en bolig hurtigst muligt, for på den måde at hjælpe den unge videre i andre aspekter af livet. For når den unge har en bolig, er der overskud til at arbejde med de udfordringer, der fra start af gjorde den unge blev hjemløs eller kom i risiko for hjemløshed. Eksempelvis misbrug, arbejdsløshed, psykiske problemer m.m.

Udviklingen gælder 26 fra Helsingør Kommune pr. 1.4.2021. Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe er glad for resultaterne.

Fod på livet - Vi ved, at det at få sin egen bolig er den bedste måde for unge til at få fod på livet. Derfor er jeg glad for at Helsingbo er lykkedes med at hjælpe så mange unge ud af hjemløshed, og at den indsats også har hjulpet rigtig mange videre i job og uddannelse og i det hele taget til at få det bedre, siger Marlene Harpsøe i en pressemeddelelse.

Indsatsen er gennem hele forløbet blevet fulgt tæt af Socialstyrelsen og Rambøll. Projektet er blevet målt i forhold til, at den hjælper de unge videre, ligesom den Social Økonomiske Model (SØM) er blevet brugt til at måle på, om projektet er økonomisk rentabel. Den endelige beregning forventes at ligge klar i efteråret.

Hvem er de unge? De unge, som Helsingbo arbejder med har oplevet: Psykisk vold i familien, rusmidler i familien, Psykisk sygdom i familien, egne psykiske problemer, selvskadende adfærd, kriminalitet mv. - I alt er der oplistet 13 forskellige belastninger hos den unge.

I gennemsnit har de unge haft 8 af ovenstående belastninger. Enkelte unge har været udfordret på alle 13 parametre - så det har været en ekstremt udfordret målgruppe.