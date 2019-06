Camilla Ahrendt, Luna Fernandez Cardoner, Selma-liv Lindegård-Bentzen og Molly Meyer er initiativtagere til greenteens.

Send til din ven. X Artiklen: Unge klimatosser bag byttemarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge klimatosser bag byttemarked

Helsingør - 16. juni 2019 kl. 03:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greentens er navnet på nyt netværk, som lægger ud med et tøjbyttemarked.

Fire unge piger fra Helsingør starter et lokalt netværk for unge, der skal være med til at sprede budskabet om, at vi skal passe bedre på vores klima.

Molly, Camilla, Luna og Selma-liv fik deres inspiration den 15. marts, da de var med til klimastrejken i København.

- Da vi kom hjem fra demonstrationen, blev vi enige om, at vi blev nødt til at gøre noget. Vi vil gerne udbrede budskabet til vores egen by, fortæller Camille Ahrendt.

De fire piger har oprette Instagram-gruppen GreenTeens, hvor de gennem events og projekter vil skabe mere opmærksomhed omkring, hvad man selv kan gøre for at passe på miljøet.

- Vi havde et møde med JA-Kontoret i Toldkammeret, og der fandt vi ud af, at vores første event skal være et tøjbyttemarked for unge. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at man med fordel kan få tømt ud i sin garderobe og forny den, samtidig med at man passer på klimaet på en simpel måde, fortsætter Camilla.

Et tøjbyttemarked er en gratis event, hvor man kommer med det tøj, man ikke bruger mere. Herefter kan man så finde nyt tøj, som andre er kommet med. Eventen er støttet af JA-Kontoret og Toldkammeret og bliver afholdt i Toldkammerets gård den 22. juni kl. 11-14, det er primært for unge under 25 år. Ud over tøjbyttemarkedet vil der være en re-design workshop, hvor man kan ændre på det tøj, man har fundet.

Man kan læse mere om Greenteen på instagram: Greenteens_dk, og læse mere om eventen på facebook: JA-Kontoret Helsingør