Unge kastede med ting fra tag

- Da vi ankommer, træffer vi to drenge. Dem sender vi hjem til forældrene, og vi har også ringet til forældrene og orienteret om, at vi har truffet deres børn, fortæller vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi, som ikke kender drengenes alder, men oplyser, at de er under 18 år.