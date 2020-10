Unge ildspåsættere afsløret på Strandvejen

Klokken 00.27 tirsdag blev det anmeldt, at der stod to unge drenge og tændte ild til noget ved siden af Home på Nordre Strandvej. En patrulje kørte til stedet, hvor den ene dreng i mellemtiden var blevet tilbageholdt af en mandlig beboer fra området, mens den anden dreng var løbet derfra. Patruljen kunne konstatere, at de unge drenge, begge fra nærområdet, havde tændt ild til nogle gratisaviser, og ilden blev hurtigt slukket.