Det var i Egebæksvang Skov, som ses her i baggrunden, at overfaldet fandt sted. Foto: Allan Nørregaard

Unge fik fængselsstraf for bagholdsangreb

Den dag havde pigen aftalt at mødes med sin ekskæreste, da hun skulle aflevere tøj tilbage til ham. De besluttede sig derefter for at tage til Strandvejen, hvor de ville købe kokain. Så langt nåede de ikke, for da de nåede ind i Egebæksvang Skov, kom 4 unge mænd løbende og overfaldt pigens ekskæreste. Her blev han slået og sparket, mens han lå på jorden, hvorefter drengene løb væk. En mor og søn, der gik en tur i skoven samtidig, optog dele af overfaldet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her