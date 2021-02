Se billedserie Helsingør Ungdomsskolen rakte hånden op, da der blev brug for podere af lærerne. Foto: Ungdomsskolen

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsskolen står bag ny lyntest af lærerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsskolen står bag ny lyntest af lærerne

De yngste elever skulle igen fysisk i skole fra i mandags, og derfor bliver lærerne tilbudt, at blive lyntestet for coronavirus to gange om ugen. Ungdomsskolen er endt med at få ansvaret for opgaven.

Helsingør - 12. februar 2021 kl. 10:03 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der var glæde at spore fra flere parter, da samfundet tog et skridt mod mere normaliserede tilstande, da 0.-4. klasse igen mødte fysisk i skole i mandags. Flere mennesker samlet betyder også, at der er større chance for coronasmitte, og derfor blev lærerne inden i mandags opfordret til at blive testet for coronavirus, ligesom kommunerne fremover skal stå for to ugentlige lyntest af lærerne.

Ungdomsskolen løftede hånden

Det har ført til meget diskussion. I Esbjerg Kommune anbefalede man, at lærerne selv skulle stå for at lynteste hinanden. Det var noget som Danmarks Lærerforening langt fra var tilfredse med, og i Helsingør Kommune har man da også valgt at kigge en anden vej. Det er således Ungdomsskolen, der har fået ansvaret for at etablere et podningshold.

- Vi løftede hånden og sagde, at Ungdomsskolen kunne sørge for det. Ikke fordi, at vi har en særlig baggrund, men fordi, at vi har en maskine, der er hurtig til at starte ting op og blive en selvbærende enhed. Om vi skal lave en virtuel julefrokost, et madlavningshold eller et testteam, er det samme for os, siger inspektør på Ungdomsskolen, Helle Josefsen.

Hurtigt etableret I onsdags i sidste uge fik Ungdomsskolen opgaven, og det er gået hurtigt med at uddanne det rette personale efterfølgende, for allerede i onsdags kørte det første podningshold rundt på kommunens skoler. I dagene op til var det Copenhagen Medical, der stod for at uddanne personalet.

- Vi havde E-learning i mandags, og var derefter på kursus om tirsdagen. I onsdags besøgte vi de første 8 lokationer, og i går besøgte vi de næste 7. I alt besøger vi 15 steder to gange ugentligt, siger Helle Josefsen.

Stor diversitet Der er en række forskellige baggrunde at finde blandt de nyuddannede podere i Ungdomsskolens lyntesthold. En har sabbatår og skulle til Østrig og stå på ski, en har et firma, der er lukket midlertidigt ned på grund af restriktionerne og en frisør er hjemsendt, ligeledes grundet regeringens coronarestriktioner. En af dem, der har tilmeldt sig, er Anja Paulick, der til daglig er koordinator på Ungdomsskolen.

- Jeg har arbejdet hjemme, så jeg tænkte, at det kunne være dejligt at møde mennesker igen. Og så er det rart at gøre noget for, at samfundet kan komme over corona og ind i en normal dagligdag igen, siger hun.

Lærerne er begejstrede De første to dage med lyntest på kommunens skoler er gået over al forventning. Det nye podningshold har således fået rigtig meget ros med på vejen.

- Skolerne har haft turbo på, for at hjælpe os. De har været helt vildt gode og har haft kæmpe ja-hat på. Det er en ny rutine, men det er gået så godt. Vores podere fortæller, lærerne er så søde og glade for tilbuddet om lyntest, siger Helle Josefsen.

For alle andre er det muligt at blive lyntestet i færgeterminalen, hvilket er gratis og ikke kræver tidsbestilling. Lyntestcentret har åbent alle dage mellem klokken 05.45-22.

Ved siden af i et lokale ved spor 13 på Helsingør Station er det muligt at blive PCR-testet, hvilket foregår via halspodning. Det er ligeledes gratis, men kræver tidsbestilling. Her er der åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 8-20.