Se billedserie Det var en festdag af de helt store på Ungdomsskolen, da dagskolens elever holdt afslutningsfest. Foto: Patrick Lauritzen / ThinkAlike Foto: Thinkalike.dk

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsskolen sendte eleverne ud i sommeren på den røde løber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsskolen sendte eleverne ud i sommeren på den røde løber

Helsingør - 22. juni 2021 kl. 08:02 Kontakt redaktionen

Et særligt skoleår krævede et særligt farvel, da Ungdomsskolen sendte årets første afgangselever i Helsingør Kommune på ferie ved sommerafslutningen mandag eftermiddag.

Efter langvarige perioder med nedlukninger og fjernundervisning skulle det fejres, at det igen var muligt at samle de unge. Derfor var samtlige medarbejdere på Ungdomsskolen mødt op for at fejre eleverne, mens de unge sammen med deres familier tog turen ned ad den røde løber, ledsaget af toner fra Pigegarden, knaldende konfettirør, røgkanoner, sæbeboblemaskiner og meget mere.

- Det er vigtigt, at vi kan sige ordentligt farvel til de unge, for det er ikke kun et skoleår, de har brugt på at være her. Vi har også mødt dem som unge mennesker og har lært dem at kende, og derfor føler vi på mange måder, at det også er vores unge, vi nu sender videre. Det kan man godt blive rørt over på sådan en dag, siger Mette Hultgren. Hun er daglig pædagogisk leder på Ungdomsskolens dagskole, der rummer 10. klasse, specialtilbuddet X-klasserne og den Internationale Ungdomsklasse.

Der var taget grundige forholdsregler for at corona-sikre sommerafslutningen, der på dagen måtte rykke indendøre på grund af det ustadige sommervejr. Bl.a. iførte Mette Hultgren sig et nyt sæt plastichandsker, hver gang hun skulle give hånd til hver eneste elev på den røde løber.

Godt 140 styk plastichandsker blev det til - for nemhedens skyld bestilt i størrelse ekstra large, så de var hurtigere at skifte i løbet af seancen...

For medarbejdernes vedkommende var det også en speciel dag. Det var nemlig første gang siden efteråret, at alle var samlet ved en begivenhed på skolen, fortæller ungdomsskoleinspektør Helle Josefsen.

- Det er også en stor mærkedag for os, når vi kan samles på den her måde efter et skoleår, hvor vi slet ikke kunne komme til at gøre alt det, vi troede, vi skulle, siger hun.