Ungdomsskolen laver online fritidshold

Trine Gerd Jørgensen, underviser på keramikholdet, er i gang med at lave små pakker med ingredienserne til aftenens undervisning. De køres ud og sættes ved hoveddøren på elevernes bopæl.

Hjemme-dykning og keramik bragt til døren – Ungdomsskolen finder nye veje til fritidsaktiviteter, uden at de unge behøver forlade deres bolig.

I en normal sæson ville Ungdomsskolens afdelinger i Helsingør og Espergærde bugne af unge, der dyrker deres fritidsinteresser, men siden midten af december har de unge været sendt hjem uden mulighed for at møde hinanden.

Det bliver der gjort noget ved nu. Ungdomsskolen genstarter en lang række hold som rene online-hold, og opfindsomheden er stor for at skabe et tilbud, der giver værdi for de unge, selvom de ikke kan være sammen fysisk.

- Underviserne har taget rigtig godt imod udfordringen, og jeg er positivt overrasket over, at så mange af dem har gode idéer til, hvordan vi kan skabe meningsfulde aktiviteter til de unge, siger Mikael Husted Nielsen, der er koordinator for fritidsundervisningen på Ungdomsskolen.

Opskriften på at forvandle et fysisk møde til et online-fællesskab varierer fra hold til hold. Fra e-sport på computeren og sjov med bageopskrifter hjemme i køkkenet til solosang, matematikundervisning og guitarspil via et videomøde.

Flere af underviserne laver små goodiebags med f.eks. ler til keramikholdet eller perler til smykke- og designholdet, der på en corona-sikker måde pakkes, køres ud og sættes foran elevernes hoveddør forud for aftenens undervisning.

Andre har valgt at fokusere på de dele af den normale undervisning, der kan gennemføres online. Det gælder bl.a. dykkerholdet, der ikke sender de unge på opdagelse i badekarret, men som kaster sig over den teoriundervisning, der under alle omstændigheder skulle gennemføres.

- Det er dejligt, at vi kan vise, at Ungdomsskolen stadig er her for de unge, og at de kan lave noget andet end det, de oplever hverdagen i øjeblikket. Men det vigtigste er, at vi skal mærke fællesskabet, og at vi er her for hinanden, siger Mikael Husted-Nielsen.

De første onlinehold er startet, og det er planen, at mere end halvdelen af de normale ungdomsskole-hold starter op som virtuelle hold, så længe de unge er afskåret fra at møde op fysisk på Ungdomsskolen.

Eleverne på de hold, der køres online, informeres direkte af deres normale underviser.