Ungdomsskolen har tilknyttet 32 podere, der tager ud på de lokale skoler og dagtilbud for at teste elever og medarbejdere. Foto: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har travlt: Testede mere end 800 personer på en dag

Ungdomsskolen står for koordinering af kviktest af elever og medarbejdere, og det har de travlt med. Det har blandt andet betydet, at de har hentet endnu flere personer ind til podningsholdet, der nu tæller 32 podere.

Der er nu indrettet podestationer på alle skoler i Helsingør Kommune i det tilbud om kviktest af elever og medarbejdere, som Ungdomsskolen står i spidsen for at koordinere og planlægge i samarbejde med skolerne. I denne uge vendte de ældste elever tilbage i skole, og det har øget antallet af daglige test markant. Alene tirsdag blev i alt 525 elever og 297 medarbejdere testet af Ungdomsskolens pode-teams, som tager rundt på de lokale podestationer to gange om ugen.

- Vores oplevelse er, at poderne bliver fantastisk godt modtaget ude på skolerne. Vi mærker en stor tryghed blandt medarbejdere og elever, og vi kan se, at der er flere og flere, der lader sig teste nu. Jeg tror, at det dels handler om, at folk føler sig trygge ved vores podere, og dels om at få lagt det ind i en arbejdsrutine, fortæller souschef på Ungdomsskolen i Helsingør, Inge Kristensen, der har været tovholder på opgaven med at etablere den mobile testenhed, som Ungdomsskolen påtog sig i februar måned.

Stort hold af podere Alle opfordres kraftigt til at lade sig teste, men det er frivilligt for både medarbejdere og elever at lade sig teste. Tilbuddet gælder for alle elever fra 12 år og opefter - for elever under 15 år med forældrenes samtykke. De unge, der i øjeblikket har mulighed for fysisk fremmøde i halvdelen af undervisningstiden, opfordres til at møde op med en test, der er højst 72 timer gammel. For medarbejderne gælder tilbuddet ikke kun lærere og pædagoger, men alle der er tilknyttet institutionerne - også fx pedeller, administrative medarbejdere og rengøringsfolk. For at løse opgaven er Ungdomsskolen nu oppe på 32 tilknyttede podere. Det er dels unge i sabbatår, medarbejdere der er midlertidigt hjemsendt fra deres normale job, samt folk der er henvist fra det kommunale jobcenter. De er alle blevet uddannet til opgaven af Copenhagen Medical, der har stået for den sundhedsfaglige del af testindsatsen.

Høj smitte i Espergærde Lige nu er der særligt fokus på Espergærde, hvor smittetallet er bekymrende højt. Derfor har Ungdomsskolen etableret en ekstraordinær pop up-teststation på fredag i Ungdomsskolens lokaler på Tibberupskolen.

- Vi prøver modellen af for at se, om vi kan bruge den ved lignende udbrud andre steder i kommunen, siger Inge Kristensen og fortsætter.

- Vi er så fleksible, at vi kan omdirigere kapaciteten, når det er nødvendigt. Det betyder, at vi - ud over de faste podestationer - også kan lave tilbud om udvidet åbningstid eller en ekstra dag, hvor vi kan understøtte med en øget kapacitet, når der er brug for en særlig indsats et sted i kommunen, siger hun.

I alt er der blevet etableret 16 podestationer på kommunens folkeskoler, 3 på privatskoler i Helsingør Kommune samt 10 på dagtilbud i yderområder.