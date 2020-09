Se billedserie Musicalen Sidste Chance blev aflyst i foråret, mens eleverne var i fuld gang med prøverne. I denne sæson har man lagt en plan, der sikrer, at en ny musical kan gennemføres i 2021. Foto: Sandra Odgaard Foto: ThinkAlike.dk

Ungdomsskolen: Vi har aflyst aflysningerne

Ungdomsskolen tænker nyt for at sikre en sæson uden corona-aflysninger.

Nu går en ny sæson i gang, hvor de unge i Helsingør Kommune kan fiske, game, danse, lave mad, spille musik, designe, klatre, tale japansk og meget mere - også selvom smitterestriktionerne skal overholdes.

Den 21. september tager Ungdomsskolen hul på en ny sæson, og den er igen fyldt med mere end 100 gratis tilbud om fritidsundervisning for unge fra 7. klasse og op. Samtidig går skolen nye veje for at sikre, at sæsonen kan gennemføres uden aflysninger på grund af corona-restriktioner.

I foråret blev fritidsholdene afbrudt, da Danmark lukkede ned, og den situation vil man ikke stå i igen, understreger ungdomsskoleinspektør Helle Josefsen.

Tænker i alternativer - Vi har aflyst aflysningerne. Vi vil hellere tænke i alternativer end i nedlukning, og når vi har lagt en plan A, skal vi også sørge for, at der er en plan B, C og D, så vi kan tilpasse os den virkelighed, vi kommer til at stå i, siger hun.

Det betyder bl.a., at introdagen for kommunens 7. klasser, der normalt foregår på Ungdomsskolen, i stedet er rykket ud på skolerne, hvor de unge i disse dage kan opleve et udendørs sanseshow, når skolens store røde bus rykker ind i skolegården.

Men også selve holdundervisningen bliver nytænkt for at sikre, at skiftende corona-retningslinjer ikke spænder ben og tvinger de unge alene hjem på teenageværelset.

- Vi SKAL kunne tilbyde de unge en måde, de kan være sammen på, uanset hvordan verden ser ud. Derfor må vi tilpasse os, så vi ikke taber de unges fællesskaber, for der er brug for dem, siger Helle Josefsen.

Det gælder f.eks. Ungdomsskolens musical, som i foråret blev aflyst få uger før premieren på Kulturværftet. Nu har man lagt en plan med så meget elastik, at skolen godt tør love de 80 musicalelever, at der kommer en musical i 2021 - corona eller ej.

Tag-selv-bord

Ingen ungdomsskole-sæson uden nyheder, og også i år er der nye retter på menuen, når de unge skal vælge mellem det store tag-selv bord.

Lige nu er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på indretningen af Ungdomsskolens nye makerspace - 250 kvadratmeter med værksteder, mørkekammer, 3D-printere, laserskærer og meget mere. Her kommer skolens kreative og praktiske hold til at bo, og det er tanken, at de unge skal udvikle deres eget community på tværs af holdene, der både vil køre som korte workshops og længere holdforløb.

I Ungdomsskolens motorafdeling på Sindshvile glæder man sig desuden til, at de unge kan tage de bæredygtige, eldrevne motocross-maskiner i brug.

I år kan du også lære at fiske, designe dine egne brætspil, tage jagttegn, blive junior-brandmand eller lære om bushcraft. Og så er der mangeårige trækplastre som E-sport, danseholdene, musikafdelingen, klatring, madholdene og meget, meget mere.

I uge 37 og 38 er der Åben Ungdomsskole på Rasmus Knudsens Vej 52 i Helsingør, hhv. den 7. til 10. og 14. til 17. september - alle aftener kl. 18-21. Her kan de unge hygge i Caféen, opleve nogle af holdene i aktion og blive inspireret til at finde det rigtige hold for dem. Tilmelding er ikke nødvendig på forhånd.

I Espergærde-afdelingen på Tibberupskolen er der åbent i spisefrikvarteret den 10.-11. & 17.-18. september, og så er der aftenåbent den 17. september kl. 17.30-21.

Tilmeldingen er åben på www.ungdomsskolen.com, og holdundervisningen går i gang den 21. september.