Ungdomsboligkrise: Ingen boliger til unge

Kollegierne i kommunen er fyldt op og det betyder, at unge i kommunen har svært ved at finde bolig. Udvalgsformand anerkender akut mangel på boliger.

De to største kollegier i kommunen, Sigurd Schytz Kollegiet og Kronborg Kollegiet, melder begge om fyldte kollegier. Det har ellers tidligere været svært for kollegierne at få nok unge indlogeret, men for Kronborg Kollegiet har der været en opadgående kurve. Kronborg Kollegiet er, trods navnet, ikke et traditionelt kollegie, men består derimod af 79 ungdomsboliger og 8 familieboliger. De er nu alle optaget, fortæller ejendomsadministrator, Anni Vagner.

- Vi byggede om i 2014, hvor vi nedlagde nogle blokke med ungdomsboliger og i stedet lavede dem til familieboliger. Siden da har vi haft en opadgående kurve af beboere og både vores ungdomsboliger og familieboliger er fyldt op nu, siger hun.

På Sigurd Schytz Kollegiet har man 135 lejemål og disse er ligeledes udlejet og har været det i en årrække. Her har der været god efterspørgsel siden man fra 2012 har kunne mærke en holdningsændring for de unge, hvor de i højere grad var tilbøjelige til at blive i Helsingør, fremfor tidligere, hvor de i højere grad søgte mod Københavns kollegier.

Mulige nye uddannelser I Helsingør kæmper man for tiden om at få uddannelserne til bådebygger og sejlmager til byen. Da disse er nationale uddannelser, så vil der skulle bygges et skolehjem for eleverne, hvis uddannelserne kom til byen. Flere ungdomsboliger skal der dog også kigges på, fortæller udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R).

- Vi er nødt til at tænke ungdomsboliger ind, så der er flere tilbud til unge, for vi kan se, at der er akut mangel på den slags boliger i kommunen. Det kan være i området ved Cinema Centret, siger han.

Svær position Selvom det er en positiv udvikling, at kollegierne er fyldt op, så er Christian Holm Donatzky ærgerlig over, at kommunen er i en position nu, hvor det er svært for unge at finde bolig.

- Jeg er ærgerlig over, hvor svært det er for unge at flytte hertil. Vi skal tænke over, hvordan vi kan skaffe boliger til dem, for det er en mangelvare lige nu, siger han afslutningsvis.

Det har tidligere været fremme at stueetagen på det gamle hospital i byen vil blive lavet til ungdomsboliger som en del af opførelsen af Tretårnet, Firmaet bag, Athena Partners, fortæller dog at de er ved at afdække mulighederne, men intet er endeligt afklaret.