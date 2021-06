Ung mand taget uden kørekort i rundkørsel

En 20-årig mandlig bilist fra Brønshøj blev klokken 23.50 mandag standset i rundkørslen ved Klostermosevej. Her blev han bedt om at fremvise et gyldigt kørekort, men dette kunne han ikke efterkomme, idet han ikke havde erhvervet sig et sådan. Han blev derfor sigtet for at køre bil på trods af dette, oplyser Nordsjællands Politi.