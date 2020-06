Ung mand stod ved 10. klassecenter. Det, han havde på sig, vakte ikke glæde hos politiet

Tirsdag aften. Klokken 21.18. 10. Klassecentret ved Rasmus Knudsens Vej i Helsingør. Det var her en 24-årig mand fra Humlebæk stod, da en politipatrulje lagde vejen forbi.

De valgte at kropsvisitere manden, og det afslørede, at han havde en mindre mængde af hash på sig, hvilket han blev sigtet for.