Ung mand knaldet for narkokørsel

En 20-årig mand fra Hornbæk blev mandag eftermiddag klokken 14.45 standset, da han kom kørende ad Helsingørsveji Kvistgård. Her blev han bedt om at tage en narkometertest, og da den gav udslag for cannabis, blev manden sigtet for narkokørsel og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad.