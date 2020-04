Ung mand knaldet for narko-kørsel

Klokken 21.00 mandag blev en 21-årig mandlig bilist fra Hornbæk standset af en patrulje på Nørrevej i Snekkersten. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, oplyser Nordsjællands Politi.

Han var ligeledes i besiddelse af en mindre mængde hash, og han blev derfor anholdt og sigtet for begge forhold. En blodprøve blev udtaget med henblik på at fastslå den 21-åriges eventuelle påvirkningsgrad.