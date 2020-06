»Undtagelsen« siger farvel

En del mennesker vil huske foreningen "Undtagelsen" for de spektakulære aktiviteter, der i 2018 markerede 75-året for redningen af de danske jøder i Snekkersten. Den internationale konference på Konventum, udstillingen på Snekkersten Havn, byvandringerne og ikke mindst dramatiseringen, "Redningen", på stranden i Skotterup tiltrak tusinder af mennesker og fik stor medieopmærksomhed, også i udlandet.

Foreningen er nu nedlagt, bestyrelsen fratrådt og regnskabet gjort op. Det sidste endda med et ikke ubetydeligt overskud. Det sidste skyldes, at foreningen ikke som planlagt har ønsket at opstille et mindesmærke for redningen af de danske jøder i Snekkersten. Hellere bruge pengene på noget mere aktivt.