Det her er et såkaldt lyddødt rum. Der er absolut ingen ekko eller genklang i rummet, hvilket er meget vigtigt ved nogle af de tests, som Eriksholm Research Center og Lars Bramsløw laver. Foto: Allan Nørregaard

Undskyld, hva sa do? I det gamle slot udvikler de hypermoderne teknologi

I Eriksholm Research Center er nogle af af verdens dygtigste forskere indenfor høreapparater samlet. De skal udvikle teknologien til fremtidens høremidler til glæde for svagthørende verden over - og for milliardfirmaet de har i ryggen.

Danmark er førende på høreapparater, og i Snekkersten ligger Eriksholm Research Center, som er en afgørende brik, hvis Danmark skal bevare den position. Der er tale om et laboratorie og et lille slot. Det halvgamle slot står i røde mursten, men næsten dækket af løv på den ene side, og hertil har Eriksholm Research Center så bygget sine laboratoriefaciliteter i helt moderne arkitektektonisk stil. Et paradoksalt omend ganske rammende billede på hvor langt forskningen indenfor høreapperater er kommet. Engang var høreapperater store og tunge, og i dag er de superfunktionelle og minimalistiske størrelser. Og på Eriksholm har de ikke bare fulgt med i denne udvikling. De har simpelthen ledt den an.