Undgik klager og affalds-svineri: Gymnasieelever festede i center

Espergærde Centret og Espergærde Gymnasium har i år samarbejdet om afviklingen af sidste skoledag. Først var der torsdag formiddag et festligt arrangement på selve gymnasiet. Tidligere år er eleverne gået videre i byen, og de seneste år er de landet i arealet omkring »Oasen«, hvor der især sidste år var mange klager over larm og alt det affald, der blev efterladt.

Men i år blev det helt anderledes. Gymnasiet og Espergærde Centret har nemlig haft et rigtig godt samarbejde om at skabe en ekstra fest, hvor de unge kunne få lov til at hygge sig og feste videre efter arrangementet på gymnasiet, fortæller centerchef Vibeke Nørly, som har samarbejdet med Lars Holmqvist fra Espergærde Gymnasium om arrangementet.

Et åndehul

- Vores bestyrelse og butikker har også bakket op omkring arrangementet og holdningen har klart været, at vi gerne vil skabe et åndehul for de unge, hvor de kan hygge sig også uden for selve gymnasiets område, forklarer Vibeke Nørly.