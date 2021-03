Tidsbestilling blev indført for at undgå lange køer, og det må siges, at have været en succes. Desværre kan mange bare kun bestille tid til test langt ude i fremtiden. Det bliver der snart lavet om på. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Undgå tur til Hillerød: Snart kan der bestilles coronatest hver dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undgå tur til Hillerød: Snart kan der bestilles coronatest hver dag

Helsingør - 04. marts 2021 kl. 07:50 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Der er formentlig mange borgere i Helsingør Kommune, der kan nikke genkendende til at skulle bestille en coronatest på coronaprover.dk, for så at finde ud af, at turen i stedet må gå til Hillerød, fordi der først er ledige tider i Helsingør langt ude i fremtiden. På nuværende tidspunkt er det nemlig sådan, at det kun er muligt at blive PCR-testet, den klassiske test via halspodning, tirsdag, torsdag og lørdag. Det bliver der dog snart lavet om på.

Test hver dag Fra den 11. marts vil det være muligt at blive testet i alle dage i tidsrummet 08.00-20.00. Det vil fortsat kræve tidsbestilling, men de ekstra dages åbent bør betyde, at man ikke længere behøver at vente flere uger på at få en tid. Testcentret kommer til at ligge, hvor det altid har gjort, nemlig ved spor 13 på Helsingør Station.

Intensiveret smitteopsporing Mens PCR-test hver dag bliver en realitet i næste uge, er andre coronatiltag allerede påbegyndt. Helsingør Kommune havde i mandags møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, og her blev det besluttet, at der allerede dagen efter ville komme tre af styrelsens medarbejdere til kommunen. De sidder derfor på Prøvestenen nu, hvor de skal hjælpe med en intensiveret smitteopsporing og isolationsopfølgning.

- Arbejdsfordelingen mellem os og Styrelsen for Patientsikkerhed er den samme som altid. De tager opkaldene til smittede borgere og snakker med nære kontakter, og så får vi i kommunen dem, som de ikke kan få fat i. I stedet for et callcenter, hvor der er en del opkald, så er der nu 3 medarbejdere, der tager alle opkald fra Helsingør. På den måde er det nemmere at have en dialog med de tre medarbejdere om Helsingør, siger Kristjan Gundsø Jensen, centerchef og ansvarlig for smitteopsporing i Helsingør Kommune.

Aftalen mellem Helsingør Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, der betyder, at de tre medarbejdere er rykket til Helsingør, vil i første omgang gælde i 14 dage.