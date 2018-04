Se billedserie Hal 16 kan blive omdrejningspunktet for et maritimt miljø på havnen i Helsingør. Nu får projektet 400.000 kroner i støtte fra Realdania-kampagnen »Underværker«.Foto: Presse

Underværk: Projekt Hal 16 får 400.000 kr. fra Realdania

Helsingør - 19. april 2018

I Helsingør skal foreninger med passion for det maritime og Helsingørs historie have et fælles værksted på havnen, og det projekt får nu en økonomisk håndsrækning.

Realdanias kampagne »Underværker« har netop valgt Projekt Hal 16 i Helsingør til en af kampagnens prismodtagere. 400.000 kroner er på vej til projektet, der omhandler klargøring og renovering af Hal16 til maritimt værksted, herunder skalsikring, etablering af maskinværksted, arbejdsstationer, undervisning- og formidlingslokale og 'kaffestue' for de frivillige i det gamle værkfører-bur.

Det maritime og det historiske Hal 16-projektet går ud på at samle foreninger med passion for det maritime og Helsingørs historie i et fælles værksted på havnen. Målet er at formidle den maritime historie, håndværk og bådebyggertraditioner og være samlingssted for foreninger, hedder det i projekt-beskrivelsen. Og det er lige det, der skal til, lyder det i de mange kommentarer, projektet har fået med på vejen.

Blandt andet skriver Bende Rambøl: Der mangler i den grad liv på Kulturhavn Kronborg, så det er en super idé. Så vil en af de gamle haller blive brugt til et maritimt formål og forhåbentlig gøre, at der kommer flere smukke træskibe til Helsingør.

Tue Anders Johansson skriver: At der igen skal pusles om træskibe i den gamle værftshal er bare så rigtigt og helt fantastisk. For mig rækker det langt ud over blot at skabe et fællesskab, der binder interessen for sejlads, træskibe og håndværk sammen. Det handler om byens identitet, om muligheder for samvær og læring på tværs af generationer og meget mere.

For få skibe Projektmagerne med skipper Noach i spidsen synes, der er for få skibe i havnen i Helsingør.

- Det maritime er næsten forsvundet fra den flotte Kulturhav, og byen er ved at glemme sin stolte fortid. Det vil vi gøre noget ved, forklarer folkene bag Hal 16-projektet.

- I den store gammel værftshal vil vi vise, at maritime håndværk og bådebyggertraditioner kan skabe nye fællesskaber på tværs af alder og baggrund. I stedet for at isolere os i små lukkede enklaver, vil vi samle de mange foreninger omkring en fælles passion for det maritime og byens historie. Vi vil lukke op for omverdenen og formidle maritime historier og håndværk til de mange danske og udenlandske besøgende på Kulturhavnen.

Helsingør Kommune har gratis stillet den store gamle Hal 16 til rådighed. Hallen har været et smedeværksted og er utroligt velbevaret med kraner, ovenlys og 'værkførerbur'. Her er der plads til at arbejde på store og små projekter, og til at lave arrangementer, der åbner et miljø og interessefællesskab for en masse nye mennesker.

Frivillige grupper Projektet HAL16 er baseret på mange frivillige grupper med lyst og mod på at skabe mere liv og få flere skibe i havnen. Herunder repræsentanter for Træskibssammenslutningen, foreningsskibet S/S Bjørn, foreningsskibet Anna Elise, Smakkejolleforeningen, Sejlklubben og frivillige på Værftsmuseet. Kommunen, havnechefen og M/S Museet for Søfart bidrager med ressourcer og opbakning. Dermed er alle relevante kræfter i Helsingør-området inddraget og aktivt deltagende i projektet.

- Hal16 skal sammen med Helsingør Havn, M/S Museet for Søfart, Helsingør Bys Museer og borgere og foreninger i byen udvikle en mere aktiv og levende havn. Projektet skal også udvikle samarbejder på tværs af Øresund og med andre aktive havnemiljøer i regionen. Dette gøres gennem fælles visionsdage, arrangementer, sejladser, vidensdeling og opsøgende arbejde fra projektets side, forklarer projekt-folkene.