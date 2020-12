En testbil kommer til Helsingør den 17. december. Foto: H_Ko - stock.adobe.com

Undersøger nye test-muligheder

Helsingør - 08. december 2020 kl. 15:27 Af Dorte Møller Rasmussen

På et møde mellem borgmester Benedikte Kiær og Region Hovedstadens Akutberedskab og Styrelsen for Patientsikkerhed om testkapacitet i Helsingør Kommune blev det oplyst, at Helsingør får en testbil fra den 17. december og frem. Det oplyser borgmesteren efter mødet.

Her talte hun med store bogstaver for at få øget testkapaciteten i Helsingør, som er en af de kommuner, der er hårdest ramt af corona.

Alligevel er der kun mulighed for at blive testet tirsdage og torsdage mellem 10 og 15.45 - og alle tider er optaget frem til jul.

- Budskabet om behovet for flere test er afleveret. De nærmere detaljer om hvor, hvordan og hvornår testbilen kommer, får vi senere. Men vi har behov for flere test i Helsingør Kommune inden da, og derfor arbejder vi lige nu - efter aftale med regionen - intenst på at finde testløsninger, som kan sættes i værk inden. Det handler primært om at udføre testen, som så sendes til regionen, forklarer Benedikte Kiær, som udover at ønske mere testkapacitet, også har bedt om nogle aften- og weekendtider, så også folk med arbejde i dagtimerne kan blive testet.