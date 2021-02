Underleverandør fyret: Mobile lyntest fungerede heller ikke

Medicals Nordics nu lukkede teststed ved Helsingør Bycenter Foto: Andreas Norrie

I søndags blev Medicals Nordic fyret som ansvarlig for lyntest i landets regioner. Nye oplysninger afslører, at de også havde problemer med deres mobile lyntest, hvilket gik ud over plejehjemmene i Helsingør Kommune.

Helsingør - 11. februar 2021

Den første februar overtog SOS International ansvaret for lyntestcentrene i fire af landets regioner efter at have vundet et stort udbud foran etablerede navne som Falck og Copenhagen Medical. Som underleverandør havde SOS International hyret Medicals Nordic, som skulle stå for podningen af borgerne.

Flere problemer Det blev dog en kort fornøjelse, for søndag den 7. februar meddelte Region Midtjylland, der har stået for udbudskontrakten med SOS International, at aftalen var blevet opsagt med 30 dages varsel, og at brugen af Medicals Nordic skulle stoppe omgående. Dette skete efter adskillige medier kunne berette om, at engangshandsker ikke blev skiftet efter prøvetagning, og at der kun sjældent blev sprittet af mellem patienterne. Tidligere er det også kommet frem, at fortrolige persondata fra borgere, der blev testet positive for corona, blev sendt ubeskyttet rundt på beskedplatformen, WhatsApp.

'Ikke parat til opgaven' Det er dog ikke de eneste udfordringer, som Medicals Nordic er løbet ind i. En del af aftalen med Region Midtjylland indebar også, at Medicals Nordic skulle stå for den mobile lyntestkapacitet. Her har der i starten af februar særligt været fokus på personalet på landets plejehjem, og i Helsingør Kommune skulle Medicals Nordic stå for lyntesten af personalet i fem af ugens syv dage. Det er dog langt fra gået gnidningsfrit.

- Set fra mit perspektiv, har Medicals Nordic ikke været parat til den store opgave. Planen var, at de skulle lynteste personale fem gange om ugen, men det er ikke kommet op og køre, fortæller centerchef for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune, Margrethe Kusk Pedersen.

Ingen kapacitet til rådighed I slutningen af januar opfordrede justitsminister, Nick Hækkerup (S), kommunerne til at bestille mobile testenheder med det samme, da han mente, at testkapaciteten ikke blev brugt til fulde i landets kommuner. Det har dog været svært for Helsingør Kommune at bruge kapaciteten i den forgangne uge.

- De taler om, at vi ikke har brugt kapaciteten, men den har ikke været til rådighed. Medicals Nordic har ikke været klar til at løfte opgaven, og kommunikativt og organisatorisk har det ikke været i orden. Det har vi gjort opmærksom overfor Region Hovedstaden hver dag. Det har været svært at kommunikere tidspunkter for lyntest ud til plejehjemsmedarbejderne, siger Margrethe Kusk Pedersen.

Her testes Lyntest i kommunen foregår stadig i færgeterminalen, hvor det altså ikke længere er Medicals Nordic, der står for podningen. Tilbuddet er gratis, og kræver ikke tidsbestilling. Man kan derfor møde op alle dage mellem klokken 05.45-22 og blive testet. Ved siden af, ved spor 13 på Helsingør Station, er det muligt at blive PCR-testet, som foregår via halspodning. Det er ligeledes gratis, men kræver tidsbestilling. Her er der åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 8-20.