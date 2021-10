Det kan for eksempel være på et kommunalt plejehjem, en klage kommer fra, som kan blive taget til Patienterstatningen. Arkivfoto: Sarah Marie Winther

Underbudgetteret i årevis: Klagesager koster kommune dyrt

Om en borger får medhold eller ej i en sundhedsfaglig klagesag, er det det pågældende behandlingssted, der skal betale for omkostningerne i processen. Ikke desto mindre har Helsingør Kommunes budget ikke fulgt det stigende antal klager, der de sidste år har været.

Helsingør - 14. oktober 2021 kl. 04:50 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Hvis en borger ikke er tilfreds med en given sundhedsfaglig behandling, det være sig enten i regionalt regi på et hospital, eller kommunalt på eksempelvis et plejehjem, har man mulighed for at indgive en klage.

Herefter er det op til "Patienterstatningen" at behandle erstatningsspørgsmålet. Men hvad enten borgeren får medhold i sin klage eller ej, er udgangspunktet for klage- og erstatningssager, at det er de pågældende behandlingssteder, der bliver klaget over, som står for finansieringen.

Ikke desto mindre fremgår det af en orientering på Helsingør Kommunes Omsorgs- og Sundhedsudvalg, at der de sidste fem år er budgetteret med færre penge end udgifterne til klagerne.

Balancen er minus 177.000 tusind for 2021 - altså så meget, udgifterne overstiger budgettet. For 2020 er balancen minus 114.000, mens den er minus 61.000 for 2019, minus 44.000 for 2018 og minus 51.000 for 2017.

For 2016 var balancen minus 6.000, mens der var 5.000 kroner i overskud i 2015. Altså "gik det nærmest i sig selv" de år, som Mette Lene Jensen (V), der er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune, formulerer det.

- Men tendensen siger, at budgettet skal opjusteres, for der har jo været flere klager de senere år, uddyber hun.

Her henviser hun til antallet af klagerne, som er årsag til, ubalancen i budgettet er steget. I 2015 var der for eksempel to, mens der var 11 i 2020. Dog er der også, som følge af stigningen i udgifter, inden for Center for Sundhed og Omsorgs egen ramme omprioriteret 91.000 kroner til at løfte budgettet i 2021, som det hedder på orienteringen.

Mette Lene Jensen medgiver dog også, at der kunne være brug for flere midler, ligesom det er Center for Sundhed og Omsorgs vurdering, at "der er en potentiel vedvarende ubalance i kommunens budget til klage- og erstatningssager", og at man derfor vil følge udviklingen tæt.

Corona-dødsfald Allerede nu er der god chance for, at ubalancen i budgettet også kommer til at være vedvarende i forhold til 2021.

I hvert fald fremgår det også af orienteringen, at en medarbejder højst sandsynligt smittede en borger med covid-19, som Patienterstatningen netop har givet en pårørende medhold i, hvorfor kommunen skal betale erstatning til de efterladte. Dog er niveauet for erstatningen ikke fastlagt endnu.

Patienterstatningen kan af juridiske årsager ikke oplyse noget om sagen og et eventuelt skøn på erstatningsbeløb.

Mette Lene Jensen tvivler ikke på, man fra kommu-

nens side har gjort alt, man kunne i forhold til at gardere sig, når det kommer til corona og kommunens medarbejderes kontakt til borgere.

- Det er absolut ikke noget, vi tager let på. Jeg tror, vi har gjort alt, vi har kunnet, og vi har overholdt alle retningslinjer.

Af de 199 sager om erstatning i forbindelse med corona, som Patienterstatningen indtil videre har behandlet, skal der betales erstatning i 20 af dem, mens 44 er afvist. Resten behandles stadig, oplyser Patienterstatningen.